Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Украина попросила продлить транзит российского газа

Ura.Ruиещё 3
21 минуту назад

Украина нуждается в транзите российского газа еще хотя бы 10 лет после окончания контракта в 2024 году с «Газпромом». Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Украина попросила продлить транзит российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — заявил Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Также он считает, что РФ не сможет отказаться от транзита газа через Украину, пока не начнется 100% использование «Северного потока 2» «Газпромом». Макогон добавил, что Украина нуждается в транзите на следующие 10 лет для подготовки системы к транспортировке водорода. «Я считаю, что по меньшей мере [объем транзита газа должен составлять] 45-50 миллиардов кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть», — заключил генеральный директор.

Ранее в Киеве пригрозили санкциями против компании Nord Stream 2 AG. По мнению Украины, проект будет являться нарушением совместного заявления США и Германии.

Экономика,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители