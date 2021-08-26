Украина попросила продлить транзит российского газа

Украина нуждается в транзите российского газа еще хотя бы 10 лет после окончания контракта в 2024 году с «Газпромом» . Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — заявил Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Также он считает, что РФ не сможет отказаться от транзита газа через Украину, пока не начнется 100% использование «Северного потока 2» «Газпромом». Макогон добавил, что Украина нуждается в транзите на следующие 10 лет для подготовки системы к транспортировке водорода. «Я считаю, что по меньшей мере [объем транзита газа должен составлять] 45-50 миллиардов кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть», — заключил генеральный директор.