Рублю в помощь: остановят ли США печатный станок

Экономика США восстанавливается, инфляция почти под контролем, а безработных все меньше, следует из выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул. В итоге регулятор, скорее всего, приостановит накачивать рынок дешевыми долларами, отмечают эксперты. Но штамм «Дельта» может внести коррективы.

Коронавирус продолжает угрожать экономической стабильности, тем не менее регулятор может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году. Эта мысль стала ключевой в выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу, 27 августа на ежегодной конференции в Джексон-Хоул. Пауэл выступал по видеосвязи в течение всего лишь 20 минут. За выступлением следили в прямом эфире свыше 15,5 тысячи человек - банковская и финансовая элита всего мира.

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Все ждали если и не прямых заявлений о дальнейших шагах регулятора, то хотя бы прозрачных намеков на то, что предримет ФРС США. Для инвесторов, как считается, были важны даже интонации голоса выступающего. Наверное, каждый услышал свое, но так или иначе, а к концу речи Пауэлла смотрящих и слушающих поубавилось. Видимо, некоторые из них решили, что ничего судьбоносного не прозвучало. Оценки российских экспертов, опрошенных "Газетой.Ru", тоже существенно разнятся.

"Ничего нового Пауэлл не сказал. Можно предположить, что было решено проявить осторожность на фоне всплеска заболеваемости коронавируса и не анонсировать сокращение покупок активов из-за растущих рисков", - оценил речь главы ФРС управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексей Тихонов.

В целом выступление было "исключительно аккуратным и нейтраль­ным", считает главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев с предыдущими экспертами не согласен. Он считает, что выступление Пауэлла оказалось позитивным для рынков.

"Джером Пауэлл не преподнес никаких жестких сюрпризов, поэтому инвесторы выдохнули с облегчением", - отметил Васильев.

Признание Пауэлла

Но нельзя отрицать, что по поводу основной проблемы – закончится стимулирующая политика или нет - глава ФРС высказался довольно четко.

"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - отметил Пауэлл.

Он имел в виду июльское заседание Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC). "Впервые в ходе выступления в Джексон-Хоул Пауэлл представил личное мнение по вопросу выкупа активов в рамках программы QE (quantitative easing, QE)", - отмечают эксперты БКС. "Теперь уже нет сомнений, что сокращение объемов выкупа долговых активов, осуществляемого американским регулятором в рамках монетарного стимулирования (QE), может начаться в текущем году. Это обусловлено тем, что темпы восстановления экономики США превысили ожидания, поэтому она больше не нуждается в столь сильной поддержке", - уточняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В настоящее время ФРС ежемесячно выкупает гособлигации на $80 млрд в месяц и ипотечные бумаги на $40 млрд. "Но в отношении конкретных сроков начала сокращения QE новых сигналов дано не было - на что рынок, в общем-то, и надеялся, после более жестких заявлений коллег Пауэлла", - говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Печатный станок остановит безработицу

Напомним, ФРС выстраивает свою денежно-кредитную политику на двух основных критериях - уровне безработицы и инфляции. Инфляция в США в июле составила 4,2% в годовом выражении (это максимум с 1991 года). При том, что ориентир по инфляции составляет 2%. По оценке Пауэлла, показатели инфляции без учета некоторых волатильных цен в целом близки к таргету 2%. Кроме того, он сказал, что не видит признаков зарплатно-ценовой спирали, которая могла бы раскрутить цены.

Позиция главы ФРС Пауэлла не впечатлила шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева.

"Пауэлл хочет доказать, что инфляция в США не такая уж и большая, как всем кажется, надо просто немного по-другому на нее взглянуть. Увидеть, что нет инфляции зарплат, что на уровне доходов простых американцев инфляция отразилась мало, что цены высокие не везде, лишь в некоторых сегментах экономики, а в других они низкие", - говорит Пушкарев.

Или, например, Пауэлл в своей речи подчеркнуто оперировал вместо индекса потребительских цен в 5,4% замерами другого показателя: стоимости личного потребления, который по подсчетам ФРС вырос лишь на 4,2%, а если посчитать его без продуктов питания, то только на 3,6%, отметил Пушкарев.

"Наконец, глава Федрезерва, ссылаясь на примеры прошлого, старался выразить мысль, что если будет нужно, то Федрезерв способен принять против скачков инфляции необходимые меры, но в дальнейшем инфляция и так, вероятно, сама собой осядет к цели в 2% годовых", - иронизирует Пушкарев.

Данные по занятости за август будут известны в начале сентября. Но уже сейчас Пауэлл сообщил, что видит улучшение занятости, количество рабочих мест растет. Как ожидается в августе появится порядка 800 тысяч новых рабочих мест.

Уровень безработицы в июле снизился до 5,4% против 5,9% месяцем ранее, сообщало ранее Министерство труда США. Прогноз по безработице на 2021 год - 4,5%.

"Хотя штамм "Дельта" представляет краткосрочные риски для экономики, есть хорошие перспективы для дальнейшего продвижения к максимальной занятости", - сказал глава ФРС.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что глава ФРС дал понять, что регулятор, прежде чем сворачивать стимулы, дождется полноценного восстановления рынка труда. "Действительно, безработица в стране снижается, признаки улучшения ситуации мы можем увидеть уже 3 сентября, когда будет опубликовано число вновь созданных в экономике новых рабочих мест.

Риторика Пауэлла может свидетельствовать о том, что по итогам ближайшего заседания ФРС 22 сентября сроки сокращения QE не будут анонсированы", - говорит Миронюк.

В свою очередь, Пушкарев считает, что Пауэлл "явно не для красного словца" упомянул, что уровень занятости по-прежнему на 6 млн человек ниже, чем он был в феврале 2020, и что 5 млн рабочих мест недостает как раз в наиболее пострадавшем от пандемии секторе услуг. "Многочисленные упоминания о целях на рынке труда, достижение которых только еще впереди, указывает с неизбежностью на желание ФРС и дальше печатать и печатать деньги", - заключает Пушкарев.

Пауэлл сохраняет весьма осторожную позицию, постепенно готовя рынок к сокращению монетарной поддержки по мере восстановления экономики, возражает Беленькая из "Финам". "Просто Пауэлл старается не допустить повторения паники на финансовых рынках, аналогично 2013 году", - говорит Беленькая.

Рубль недооценен

На фоне мягкой риторики главы ФРС доллар резко снизился к мировым валютам, а рубль существенно укрепился, обновив недельный максимум к доллару, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Бабин.

"Если на выходных не реализуются какие-либо риски, в начале следующей недели с большой вероятностью восходящее движение по итогам конференции в Джексон-Хоул получит развитие на глобальных рынках, что будет способствовать росту рублевых активов", - считает Бабин.

Можно ожидать, что в ближайшие месяцы дешевая долларовая ликвидность продолжит поступать на рынки и толкать цены на активы вверх, прогнозирует Васильев из Совкомбанка.

"На этом фоне американские фондовые индекс обновили исторические рекорды, а индекс доллара резко снизился. Это оказало поддержку рынкам и валютам развивающихся стран, включая рубль", - согласен Васильев.