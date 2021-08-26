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Путин пообещал помочь со строительством пантеона памяти жертв Беслана

Лера Букина
36 минут назад

На строительство пантеона в память о погибших в результате теракта в школе в Беслане в 2004 году и реабилитацию и лечение пострадавших, будут выделены деньги из федерального бюджета, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.

Путин пообещал помочь со строительством пантеона памяти жертв Беслана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего Северной Осетии будет перечислено порядка 800 миллионов рублей, которые пойдут в том числе на развитие дорожно-транспортной сети Беслана и социально-экономическое развитие города в целом.

«Конечно [деньги будут выделены]. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — подчеркнул глава государства в ответ на просьбу Меняйло выделить дополнительное финансирование на реализацию соответствующей программы.

По словам Меняйло, в программу включены 64 мероприятия. Четыре из них уже удалось реализовать. Вместе с тем, как отметил врио главы республики, 40 мероприятий не финансируются, в частности развитие дорожно-транспортной сети Беслана, решение социальных вопросов и реабилитации пострадавших.

Экономика,Сергей Меняйло,Владимир Путин,
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