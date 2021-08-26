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Американский дипломат дал Зеленскому совет относительно «Северного потока – 2»

Елена Прошина
1 час назад

Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер назвал Украину главной проигравшей стороной от запуска газопровода «Северный поток – 2». При этом, по его мнению, президенту страны Владимиру Зеленскому не нужно добиваться введения санкций против европейских компаний для блокировки проекта. Об этом сообщает News.ru.

Американский дипломат дал Зеленскому совет относительно «Северного потока – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева», — заявил Пайфер в колонке для портала Kyiv Post.

Как пояснил дипломат, президент США Джо Байден против реализации проекта, вместе с тем, он не хочет рисковать отношениями с Евросоюзом.

Ранее руководитель департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что «Северный поток – 2» могут ввести в эксплуатацию до конца года.

Экономика,Владимир Зеленский,Стивен Пайфер,Джозеф Байден,МИД,ЕС,
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