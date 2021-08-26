Американский дипломат дал Зеленскому совет относительно «Северного потока – 2»

«Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева», — заявил Пайфер в колонке для портала Kyiv Post.