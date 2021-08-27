США отказались от российского газа

Министерство обороны США запретило своим военным базам в Европе покупать энергоресурсы у России, передает ТАСС.
Соответствующее уведомление размещено в Федеральном реестре.
Изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) вносятся во исполнение положений оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, который начинается с 1 октября.
«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», - говорится в документе.
В Пентагоне уточнили, что под энергоресурсами подразумевается энергия, поставляемая в любой форме и для любых целей, включая отопление, охлаждение и электричество.
Запрет введен «в целях укрепления энергетической безопасности и действует только на военные базы, размещенные в Европе. В частности, запрет не будет действовать на азиатской территории Турции. В Минобороны отметили, что допускают возможность исключений из правила.