США отказались от российского газа

Министерство обороны США запретило своим военным базам в Европе покупать энергоресурсы у России, передает ТАСС.

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Соответствующее уведомление размещено в Федеральном реестре.

Изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) вносятся во исполнение положений оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, который начинается с 1 октября.

«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», - говорится в документе.

В Пентагоне уточнили, что под энергоресурсами подразумевается энергия, поставляемая в любой форме и для любых целей, включая отопление, охлаждение и электричество.