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США отказались от российского газа

Вероника Полынина
1 час назад

Министерство обороны США запретило своим военным базам в Европе покупать энергоресурсы у России, передает ТАСС.

США отказались от российского газа
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее уведомление размещено в Федеральном реестре.

Изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) вносятся во исполнение положений оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, который начинается с 1 октября.

«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», - говорится в документе.

В Пентагоне уточнили, что под энергоресурсами подразумевается энергия, поставляемая в любой форме и для любых целей, включая отопление, охлаждение и электричество.

В Минэнерго заявили о возможной нехватке газа в России

Запрет введен «в целях укрепления энергетической безопасности и действует только на военные базы, размещенные в Европе. В частности, запрет не будет действовать на азиатской территории Турции. В Минобороны отметили, что допускают возможность исключений из правила.

Экономика,Министерство обороны,Минэнерго,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
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