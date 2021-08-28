Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о двух важных законах, которые вступят в силу в сентябре 2021 года. Об том он написал в своем Telegram-канале.

«Больничные на детей до семи лет включительно. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми», - написал Володин.

Володин также упомянул вступающий в действие в сентябре закон о так называемой «гаражной амнистии». Благодаря ему, владелец гаража, пользующийся им со времен, когда еще не работал действующий Градостроительный кодекс, сможет оформить в собственность участок, на котором расположено его укрытие для машины.

Начиная с осени 2021 года, работодателей обяжут в трехдневный срок после начисления зарплаты сотруднику отправлять судебным приставам его денежные средства, если он является должником.

Кроме того, начиная с сентября у автомобилистов появится возможность обжаловать через Госуслуги штраф, штраф за нарушение ПДД, зафиксированное камерой ГИБДД.