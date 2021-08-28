Возможна ли продажа «Севпотока — 2»

«Северный поток — 2» не остановить, констатируют немецкие СМИ. Однако сейчас проект пытается решить вопрос соответствия так называемому «третьему европейскому энергопакету», который, в частности, требует разделения в производстве и транспортировке газа.
В статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в связи с вопросами, возникшими у СП-2 с соблюдением правил ЕС по газовому рынку, было упомянуто, что одним из способов решения проблемы может стать продажа «Северного потока — 2». В статье указывается на мнение служащих специальной комиссии, занимающейся вопросами разделения эксплуатации и производства газа, что в сложившейся ситуации «нет путей, ведущих мимо продажи газопровода».
При этом FAZ подчеркивает, что немецкие ведомства скорее настроены на компромисс и согласны пойти СП-2 навстречу, удовлетворив поданную в июне заявку проекта на «сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети».
Все описанные сложности связаны с европейской энергетической директивой, которая гласит, что либо трубопровод наполовину заполняется альтернативным поставщиком газа, которого, к слову, не существует, либо часть трубы, проходящая по территории ЕС, принадлежит сторонней компании. Какой вариант может выбрать «Газпром»? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Константина Симонова:
Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:
«Если читать 3-ю энергетическую директиву, там нет необходимости продавать компанию. Там прописан статус независимого оператора — то есть там важнее даже не факт владения, а факт отделения бизнеса материнской компании от дочерней. Чтобы материнская компания не вмешивалась в деятельность компании, которая владеет. Если есть необходимость в продаже (ее нет в третьем энергопакете), если немецкие чиновники будут так трактовать эту историю, конечно, для «Газпрома» гораздо важнее является заполнение трубы. Это очевидно, потому что это позволяет «Газпрому» довольно сильно экономить на транзите, транспортное плечо намного меньше, чем через Украину. Убирая весь фактор, связанный с Украиной, просто банально этот маршрут окажется дешевле. Но это вопрос цены, безусловно, для «Газпрома» более ценным будет являться возможность условного заполнения».
Подобные ограничения действуют и для «Северного потока — 1». Но Евросоюз может делать для него исключение, разрешая заполнять трубопровод почти полностью, когда Европе не хватает топлива. Сейчас европейские хранилища газа заполнены на минимальном уровне за 8 лет.
И если предстоящая зима будет холодной, то и для «Потока — 2», вероятно, тоже сделают исключение, комментирует немецкий политолог Александр Рар:
Александр Рар журналист, политолог:
«Бредовое какое-то предложение, непродуманное. Кто-то хочет на сенсации зарабатывать, выдает идеи. Я думаю, что сейчас нужно просто успокоиться всем аналитикам и серьезно посмотреть на вещи. Сначала давайте достроим эту трубу, потом посмотрим, какая будет зима. В конце 2021 — начале 2022 года. С одной стороны, Европа кричит, что нам не нужен российский газ, что мы откажемся в 2045 году от газа, нефти и угля, все это нам не нужно. С другой стороны кричат, что Россия сейчас не подает достаточно газа в хранилища Европы, и есть опасность, что мы будем все мерзнуть. Я вас уверяю, что как только зима будет серьезной, то все эти директивы очень быстро забудут. И пойдут на компромисс и на разрешения, которые тоже возможны, и прокачка будет так же, как сегодня СП-1, будет СП-2. Я почти уверен. В Европе забывают, что здесь нет газовой добычи, она прекратилась. Европа больше трети потребляемого газа добывала у себя, сейчас это заканчивается, так что нужно получать газ через новую структуру.
Третий момент — украинские трубы, которые могут в любой момент прекратить действовать. Они все морально устарели, это все знают, это не русские говорят, это говорят официально и немцы. И в таком случае, вы думаете, все будут держаться за директиву и говорить, что мы верим в директиву, а она запрещает России качать газ? Нет, будут благодарить тех архитекторов СП-1 иСП-2, что такие проекты построены».