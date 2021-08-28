Возможна ли продажа «Севпотока — 2»

«Если читать 3-ю энергетическую директиву, там нет необходимости продавать компанию. Там прописан статус независимого оператора — то есть там важнее даже не факт владения, а факт отделения бизнеса материнской компании от дочерней. Чтобы материнская компания не вмешивалась в деятельность компании, которая владеет. Если есть необходимость в продаже (ее нет в третьем энергопакете), если немецкие чиновники будут так трактовать эту историю, конечно, для «Газпрома» гораздо важнее является заполнение трубы. Это очевидно, потому что это позволяет «Газпрому» довольно сильно экономить на транзите, транспортное плечо намного меньше, чем через Украину. Убирая весь фактор, связанный с Украиной, просто банально этот маршрут окажется дешевле. Но это вопрос цены, безусловно, для «Газпрома» более ценным будет являться возможность условного заполнения».

«Бредовое какое-то предложение, непродуманное. Кто-то хочет на сенсации зарабатывать, выдает идеи. Я думаю, что сейчас нужно просто успокоиться всем аналитикам и серьезно посмотреть на вещи. Сначала давайте достроим эту трубу, потом посмотрим, какая будет зима. В конце 2021 — начале 2022 года. С одной стороны, Европа кричит, что нам не нужен российский газ, что мы откажемся в 2045 году от газа, нефти и угля, все это нам не нужно. С другой стороны кричат, что Россия сейчас не подает достаточно газа в хранилища Европы, и есть опасность, что мы будем все мерзнуть. Я вас уверяю, что как только зима будет серьезной, то все эти директивы очень быстро забудут. И пойдут на компромисс и на разрешения, которые тоже возможны, и прокачка будет так же, как сегодня СП-1, будет СП-2. Я почти уверен. В Европе забывают, что здесь нет газовой добычи, она прекратилась. Европа больше трети потребляемого газа добывала у себя, сейчас это заканчивается, так что нужно получать газ через новую структуру.