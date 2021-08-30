Представлен вагон-лаборатория для «Водородного кластера» РЖД

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Вагон - экспериментальный стенд для лабораторного комплекса «Водородный кластер», разработанного в группе компаний «ИнЭнерджи» для ОАО «РЖД», показали на железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке. Комплекс, для которого в Научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ») переоборудовали пассажирский железнодорожный вагон, предназначен для испытаний энергетических установок с электрохимическими генераторами с водородно-воздушными топливными элементами и накопителями электроэнергии – блоками аккумуляторных батарей при различных электрических нагрузках. Разработка, изготовление и комплектация оборудованием, полностью произведенным в России, выполняется ГК «ИнЭнерджи». Об этом сообщает пресс-релиз, поступивший в редакцию.

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«С ОАО «РЖД» мы работаем сейчас над семью проектами энергоустановок на водороде: для различных типов локомотивов и даже пассажирских вагонов, - рассказывает главный конструктор ГК «ИнЭнерджи» Андрей Голодницкий, - и самым масштабным, не имеющим аналогов в мире, станет магистральный локомотив для БАМа. Поскольку во всех проектах будут использоваться гибридные установки, позволяющие сделать использование такого транспорта не только экологичным, но и в перспективе экономически выгодным, требуется тщательно отработать взаимодействие генераторной и накопительной части энергоустановки подвижного состава, а также способы заправки водородом и его хранения».

В состав экспериментального стенда вошли электрохимический генератор с водород-воздушными топливными элементами, блоки литий-ионных аккумуляторных батарей, композитные баллоны высокого давления для хранения водорода, электронная регулируемая нагрузка, имитирующая режимы работы реальных потребителей энергии на подвижном составе и пульт с автоматизированной системой управления и контрольно-измерительными приборами. На следующем этапе работы планируется установка электролизного генератора для получения водорода из воды.

«Нам повезло найти квалифицированного заказчика в лице ОАО «РЖД», - отмечает основатель ГК «ИнЭнерджи» Алексей Кашин. – Прекрасно понимая важность системного подхода во внедрении водородных технологий на железнодорожном транспорте, мы участвуем в создании в первую очередь испытательной инфраструктуры. Совместно с Центром компетенций «Новые и мобильные источники энергии» при ИПХФ РАН и при координации АО «РОСНАНО» нами формируется распределённый испытательный центр для отработки технологий гибридных энергоустановок с топливными элементами. Наш стенд является частью этого испытательного центра».

Работа над этим проектом началась в 2021 году в рамках Программы мероприятий по созданию транспортной системы на водородном топливе с использованием гибридных силовых установок на базе топливных элементов совместно с литий-ионными аккумуляторными батареями, которая проводится ОАО «РЖД» совместно с рядом ведущих разработчиков в области энергетики и железнодорожного транспорта согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020г. 2634-р План мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024г.».