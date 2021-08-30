В Госдуме объяснили продление сроков дачной амнистии

Сроки проведения так называемой дачной амнистии продлили до 2031 года, так как не все успели воспользоваться возможностью легализовать свои садовые дома и участки. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

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По его словам, упрощенный порядок оформления прав россиян на земельные участки и жилые садовые дома предлагают продлить на пять лет – до 1 марта 2031 года и расширить, чтобы как можно больше дачников воспользовались этой возможностью.

Он напомнил, что оформление происходит в упрощенном порядке, и владельцы могут зарегистрировать права без предоставления ряда документов, обращения в суд и некоторых других сложностей.

«Продление амнистии объясняется простым человеческим фактором — не все люди успели амнистироваться. Кто-то просто не успел, другие были не в курсе или не понимали преимуществ. В общем, связано это точно не с недоработкой чиновников», — пояснил Синельщиков.

Дачная амнистия действует в России с сентября 2006 года. В конце 2020 года действие упрощенного порядка уже продлевали на пять лет – до 1 марта 2026 года.