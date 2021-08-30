Цены на газ в ЕС побили рекорд

Цены на газ на европейском фьючерсном рынке впервые в истории достигли 600,6 доллара за тысячу кубометров, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на результаты торгов 30 сентября 2021 года.

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Как сообщает издание, к 17.28 мск цена фьючерса октября 2021 года достигла 600,6 доллара за тысячу кубометров. До этого в течение дня цены колебались от 588 до 600 долларов за тысячу кубометров.