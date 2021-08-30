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В США рассказали об угрозе человеку со стороны искусственного интеллекта

News.ru
1 час назад

Научный журналист и ветеран ВМС США Тристан Грин предсказал возможность порабощения человечества со стороны неограниченного в возможностях учиться искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Daily Star.

Раскрыта угроза человеку со стороны искусственного интеллекта
Фото: ReutersReuters

Главную возможную угрозу Грин видит в том, что ИИ в состоянии постоянного развиваться. Секрет в том, что чем дальше продвигается изучение мозга человека, тем мощнее становится искусственный алгоритм мышления. Он считает, что самая большая угроза цивилизации — это не «восстание машин-убийц», а мирное и тихое вытеснение самого человека. Главным изъяном, что делает ИИ опасным, ветеран называет его неспособность к эмоциональному восприятию на основании отсутствия естественных процессов мозга человека.

Ученые предсказали глобальное отключение интернета

Ранее советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий предостерег от повсеместного внедрения технологии искусственного интеллекта. По его мнению, это несёт прямую угрозу национальной безопасности страны.

Экономика,Андрей Ильницкий,Сергей Шойгу,
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