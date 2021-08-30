Раскрыта угроза человеку со стороны искусственного интеллекта

Главную возможную угрозу Грин видит в том, что ИИ в состоянии постоянного развиваться. Секрет в том, что чем дальше продвигается изучение мозга человека, тем мощнее становится искусственный алгоритм мышления. Он считает, что самая большая угроза цивилизации — это не «восстание машин-убийц», а мирное и тихое вытеснение самого человека. Главным изъяном, что делает ИИ опасным, ветеран называет его неспособность к эмоциональному восприятию на основании отсутствия естественных процессов мозга человека.