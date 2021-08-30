Беспрецедентные меры: инвестор предрек девальвацию мировых валют

Валюты разных стран мира будут обесцениваться из-за беспрецедентных мер стимулирования, принятых центробанками в связи с пандемией коронавируса. Об этом в интервью Bloomberg заявил основатель фонда Mobius Capital Partners Марк Мобиус, передает РБК.

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Инвестор обратил внимание, что центральные банки и правительства крупнейших экономик мира приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы.

Учитывая «невероятное количество напечатанных денег», в следующем году валюты этих стран ждет значительная девальвация, уверен Мобиус.

Он посоветовал инвесторам держать до 10% своих портфелей в «физическом золоте», слитках или монетах, к которым можно «получить доступ немедленно».