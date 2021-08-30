Большая ошибка: В США заявили об опасности СП-2 для Европы

Американский дипломат считает, что Россия через «Северный поток – 2» сможет получить влияние на Германию и всю Западную Европу.

Фото: nord-stream2.com nord-stream2.com

Россия благодаря строительству «Северного потока – 2» сможет получить влияние на Германию и всю Западную Европу. Такое мнение высказал бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинскому телеканалу «Дом», сообщает Ura.ru.

«Мы сами вручили России тот рычаг, с помощью которого она сможет пренебрегать не только Украиной с помощью цены на транзит, но также получить влияние над Германией. И вообще над всей Западной Европой», — сказал Тейлор.

Он признал, что США совершили большую ошибку, допустив завершение строительства газопровода. Теперь, по словам дипломата, в Вашингтоне должны будут следить, как заинтересованная в реализации проекта Германия станет развивать энергобезопасность Украины в соответствии со взятыми на себя обязательствами.