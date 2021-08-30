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На Украине оценили вероятность закрытия границ с Россией

Елена Прошина
1 час назад

Киеву невыгодно закрывать границу и разрывать торговые отношения с Москвой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

На Украине оценили вероятность закрытия границ с Россией
Фото: EPAEPA

«Россия пятый по объемам наш торговый партнер, и мир сложным образом устроен», - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, почему Украина не прекратит торговый обмен с Россией.

По его словам, всегда необходимо заранее взвешивать негативные и позитивные последствия для государства и общества.

"Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?", - сказал он.

Арестович также отметил, что ситуация не является уникальной. В качестве примера они привел Иран и Ирак, которые воевали 80 лет, но сохранили дипломатические отношения.

Вместе с тем, по словам Арестовича, Украина движется в сторону "уменьшения зависимости от России». Он пояснил, что в свое время Россия была первым по объемам торговым партнером, сейчас – пятый.

Экономика,Алексей Арестович,РИА Новости,
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