Сумма контрактов на ВЭФ может достигнуть 4–4,5 трлн рублей

Объем заключенных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) контрактов может превысить прошлогодний показатель и достигнуть отметки в 4–4,5 трлн рублей. Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" аналитики.

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Форум традиционно состоится в начале сентября — со 2-го по 4-е — во Владивостоке. Издание пишет, что ключевая тема мероприятия — перспективы развития Дальнего Востока в современном мире, а также обсуждение вопросов цифровой трансформации, партнерства в эпоху COVID-19 и переход на ESG.

Также будет обсуждаться развитие экспортных возможностей России, безуглеродной энергетики, лесопромышленности и туризма в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Как отмечает издание, центральным событием форума будет пленарная сессия, которая пройдет 3 сентября. В ней примет участие президент России Владимир Путин. ВЭФ-2021 посетят представители свыше 60 стран мира.

ВЭФ будет проводиться в шестой раз. По словам главного экономиста Евразийского банка развития Евгения Винокурова, в нынешнем году сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, превысит 4 трлн руб. При этом доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков ожидает, что по итогам предстоящего форума будет подписано свыше 300 соглашений на 3,5–4,5 трлн руб.