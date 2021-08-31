Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире». Об этом он заявил на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

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«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», - заявил Зеленский, его слова приводит сайт президентского офиса.

В беседе с Гренхольм украинский лидер заявил о важности создания «эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия», в том числе скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций с США и Германией по вопросам «сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности».

Зеленский заверил министра энергетики США, что Украина «сознательно выбрала путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли».