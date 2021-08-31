Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире». Об этом он заявил на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.
«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», - заявил Зеленский, его слова приводит сайт президентского офиса.
В беседе с Гренхольм украинский лидер заявил о важности создания «эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия», в том числе скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций с США и Германией по вопросам «сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности».
Зеленский заверил министра энергетики США, что Украина «сознательно выбрала путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли».
31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал визит в США. На 1 сентября у него запланированы переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой встречи станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Также лидеры планируют обсудить «Северный поток - 2» и гарантии энергетической безопасности для Украины.