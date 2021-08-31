Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Вероника Полынина
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире». Об этом он заявил на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
Фото: ReutersReuters

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», - заявил Зеленский, его слова приводит сайт президентского офиса.

В беседе с Гренхольм украинский лидер заявил о важности создания «эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия», в том числе скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций с США и Германией по вопросам «сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности».

Население либо промышленность: Украине предрекли трудный выбор без газа из России

Зеленский заверил министра энергетики США, что Украина «сознательно выбрала путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли».

31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал визит в США. На 1 сентября у него запланированы переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой встречи станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Также лидеры планируют обсудить «Северный поток - 2» и гарантии энергетической безопасности для Украины.

Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
253
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители