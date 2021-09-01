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Зеленский назвал «Северный поток — 2» больным вопросом для Украины

News.ru
12 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема «Северного потока — 2» является для Киева больным вопросом. Как сообщает «Громадьске», об этом глава государства заявил после презентации программы трансформации страны в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона.

Зеленский назвал «Северный поток — 2» больным вопросом для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Зеленский, в случае окончания строительства газопровода украинская сторона поборется по поводу того, как он будет работать.

Он также добавил, что Украина намерена договориться о «конкретных вещах и гарантиях». Президент Украины ждёт больше всего помощи от США, так как к ним «доверие больше, чем к некоторым другим партнёрам».

Ранее Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».

В интернете высмеяли фото одинокого Зеленского в США

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с американским лидером Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение Штатов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Экономика,Владимир Зеленский,Джордж Вашингтон,Джозеф Байден,
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