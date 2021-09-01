Зеленский предложил США «трансформировать» Украину за сотни миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон представил план по трансформации Украины, который включает в себя более 80 проектов стоимостью $277 млрд. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

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«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — заявил президент.

В документе также отмечается, что развитие Украины в ближайшие годы будет проходить как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

Зеленский добавил, что план ставит перед страной амбиционные цели относительно развития человеческого капитала, а также трансформации и энергетической безопасности страны. По его словам, финансироваться данные проекты будут за счет государственного бюджета Украины, а также международных программ помощи.