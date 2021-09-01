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Лавров упрекнул Зеленского в отсутствии ума после слов о «грязном» газе

Лера Букина
1 час назад

Заявления украинских политиков на исторические темы, а также слова президента страны Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе свидетельствуют об отсутствии ума, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров упрекнул Зеленского в отсутствии ума после слов о «грязном» газе
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», – цитирует агентство Лаврова.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за якобы больших выбросов метана в процессе добычи, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

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В августе Зеленский сообщил о желании Украины получить от ЕС конкретные гарантии безопасности в энергетическом секторе от последствий ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2». В беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он отметил, что Украина считает газопровод опасным геополитическим оружием.

Экономика,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,Сергей Лавров,МГИМО,ЕС,
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