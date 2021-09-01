Лавров упрекнул Зеленского в отсутствии ума после слов о «грязном» газе

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», – цитирует агентство Лаврова.