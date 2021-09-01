"Европа не готова": эксперт о поставках газа в Европу в 2021 году

Объем поставок газа в Европу в 2021 году вряд ли сильно вырастет, так как европейские компании не готовы закупать газ для хранилищ по текущим ценам. Об этом "Рамблер" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"Так продолжается все лето. Европейцы не только мало газа закачивают в хранилища, но зачастую и продают его оттуда. В прошлом году они покупали газ по 100 долларов за 1000 кубов, а сейчас он уже стоит 500-600. Так что все покупают газ только на текущие потребности, а значит объем поставок не очень большой", - добавил Юшков
С другой стороны, запуск первой нити "Северного потока-2" может дать возможность "Газпрому" несколько увеличить объем поставок газа в Европу до конца года.
"Газпром не участвовал в аукционах на увеличение прокачки через Украину, что может указывать на то, что компания рассчитывает ввести в эксплуатацию первой нити "Северного потока-2", - заявил он.
Эксперт добавил, что для полного понимания ситуации стоит дождаться отопительного сезона, когда европейцы традиционно потребляют больше топлива.
"Насколько рано он начнется в Европе, и насколько там будет холодно пока не очень понятно. От этого много будет зависеть. Я думаю, что с ноября по декабрь будет рост поставок, возможно до 200 млрд кубов", - добавил эксперт.
Ранее финансовый директор "Газпрома" Александр Иванников заявил, что компания планирует поставить в страны Европы 183 млрд кубометров газа, что на 6 больше, чем в прошлом году.