"Европа не готова": эксперт о поставках газа в Европу в 2021 году

"Так продолжается все лето. Европейцы не только мало газа закачивают в хранилища, но зачастую и продают его оттуда. В прошлом году они покупали газ по 100 долларов за 1000 кубов, а сейчас он уже стоит 500-600. Так что все покупают газ только на текущие потребности, а значит объем поставок не очень большой", - добавил Юшков