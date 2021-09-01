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«Газпром» сократит поставки газа в Украину на 30%

News.ru
48 минут назад

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сократит поставки газа в Украину на 30%, а в Европу на 25%. Об этом сообщает ТАСС.

Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. Это означает, что не будет восполнено 25% или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой, — говорится в официальном сообщении холдинга.

Согласно имеющимся данным, запасы горючего вещества в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Европы находятся на минимальном за многие годы уровне. Схожим образом ситуация обстоит и с Украиной: при текущих темпах закачки газа в страну, к 12 октября в украинских ПГХ будет на 30% или на 8 млрд кубометров газа меньше, чем в прошлом году.

Газпром заявил о рекордных поставках газа в Китай

Ранее «Газпром» перевыполнил план и поставил по газопроводу «Сила Сибири» на 5% больше газа Китаю, чем было указано в контракте. При этом компания не собирается увеличивать количество поставляемого в Европу горючего вещества.

Экономика,Видео,Газпром,
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