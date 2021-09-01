Украинские политики сегодня упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе, делаются не от большого ума. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", - сказал министр.

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По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, "чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти".

"Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, для того чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной, - продолжил глава российского МИД. - На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах".

В 2020 году, по сообщению компании "Оператор ГТС Украины", транзит российского газа через Украину сократился до 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за 30 лет. Это означает загрузку газотранспортной системы страны менее чем на 30%.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Слова главы государства приводятся на сайте его офиса.

В ходе встречи Зеленский и Гренхольм в том числе обменялись мнениями относительно «угроз "Северного потока-2" для безопасности» Украины и энергетической безопасности в Европе. Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

31 августа Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В этот день он проведет восемь встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. 1 сентября украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.

За день до визита Зеленского в США украинские политики и общественные деятели написали письмо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Они напомнили президенту США об обещании быть жестким по отношению России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

Немедленно начать регулярный трёхсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения транзита газа через Украину после начала работы трубопровода «Северный поток — 2» призвал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в заявлении офиса главы государства.

По информации ведомства, во время переговоров с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм Зеленский сообщил о необходимости создания механизмов, защищающих от использования Москвой газа «в качестве оружия».

Ранее США и ФРГ опубликовали совместное заявление о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В числе прочего в этом заявлении сформулированы условия для работы «Северного потока — 2». Германия обязуется добиваться санкций для РФ, если та станет использовать энергию в качестве оружия против стран ЕС.

Украина испытывает истерику из-за предстоящего запуска «Северного потока — 2», так как теряет часть денег от транзита газа. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Слова украинского президента Владимира Зеленского просто бред, поток сознания. Украина — несостоявшееся государство и ведёт себя, как содержанка, от которой отказались спонсоры. Жалости у меня не вызывает, — отметил эксперт.

На сегодняшний день Украина всё сильнее теряет рычаги давления из-за того, что «Северный поток — 2» близок к запуску. Когда же наступит 2024 год и истечёт срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», Киев может окончательно всё утратить, считает аналитик.

В связи с тем, что могут последовать огромные финансовые потери, Украине стоило бы согласиться обменять свою газотранспортную систему на возможность добычи газа в России. Однако русофобия, которая присутствует в политике государства, не позволит этому осуществиться. Украина — несчастная страна из-за того, что у неё такое руководство, экономикой там и не пахнет, резюмировал Разуваев.

Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о «грязном» российском газе противоречит его же просьбам сохранить транзит в Евросоюз через территорию его страны, заявил политолог Сергей Михеев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, заявление украинского лидера является бредом и полной кашей.

«[Зеленский] обсуждает "Северный поток-2" с Америкой и немцами, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский говорит, что российский газ — самый грязный газ в мире. Во-первых, оттого, что от него много выбросов метана, а во-вторых, потому что там кремлевская пропаганда. То есть человек несет какую-то полную бредятину», — отметил политолог.

Михеев добавил, что видит противоречие в том, что говорит Зеленский.

«Россия ужасная, нужны санкции, но газ надо пустить через трубу (украинскую ГТС — прим. «Ленты.ру»). Мы ненавидим ее, но нам все равно это надо. Это бред, диагноз», — сказал он.

Российский газ не только «очень качественный», но и «очень надежный источник энергии для Европы», заявил председатель правления немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК.

Таким образом он отверг суждения главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая в конце мая этого года заявила, что по газопроводу «Северный поток — 2» якобы поставляется «самая грязная форма природного газа на Земле».

Глава Wintershall Dea объяснил, что трубопроводный газ является лучшим решением, чем транспортировка любого сжиженного природного газа (СПГ). Это обусловлено не только чистотой трубопроводного газа, но также надёжностью поставок и более доступной ценой.

«СПГ — очень волатильный (товар), это отлично было заметно в марте 2021 года. Цены на сжиженный природный газ в Азии внезапно стали на 80% выше, чем в Европе, из США к нам не приходило почти никакого СПГ», — сказал Грэнхолм.

Российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - пояснил вице-премьер.

По его словам, Россия уделяет огромное внимание обеспечению своего экологического лидерства. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в четверг утверждала, что полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире.

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа на Земле".