Собянин опроверг миф о кормящей Москву России

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на II марафоне «Новое знание» заявил, что утверждения о том, что «вся страна кормит столицу», неверны в корне.

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«Действительно, такая есть история, когда говорят о том, что вот «вся страна кормит Москву», «вот мы там где-то живем, а вот москвичи жируют, а наши доходы идут все в Москву», – признал глава города.

Выступление столичного градоначальника опубликовано на странице российского общества «Знание» во «ВКонтакте».

Собянин подчеркнул, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. «И этих денег хватает для того, чтобы 60% всем регионам страны перечислять. Москва является крупнейшим донором страны», – указал он.

«Москвичи отдали другим регионам, другим гражданам страны 800 млрд рублей в прошлом году, себе оставив 890. Практически половина своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны. Не забирают от них, а отдают – пенсионерам, людям которые идут в поликлиники и больницы», – продолжил мэр.

Он подчеркнул, что экономика столицы равна валовому региональному продукту, который производится в Москве, «не больше и не меньше».

Собянин напомнил, что главный источник поступлений в бюджет – подоходный налог, «то, что сами москвичи отчисляют в бюджет». «Прибыль распределяется [соответственно тому], сколько людей работают в Москве, и пропорционально этому компании распределяют налоги на прибыль», – сказал глава города.

Он отметил, что такая практика складывается во всем мире: крупнейшие города являются крупнейшими донорами для своих стран. Например, то же самое происходит в Свердловской области, где Екатеринбург является крупнейшим донором, в Нижегородской области, где Нижний Новгород выступает таким донором.