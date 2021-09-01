Польше предсказали экономическую катастрофу

Бывший глава Национального банка Польши Марек Белька раскритиковал «экономическую неграмотность» решений, которые принимаются в стране для борьбы с инфляцией. Как сообщает Bloomberg, недовольство экономиста вызвало повышение зарплат в ответ на рекордный за последние двадцать лет рост цен.

«Зарплаты, которые растут быстрее, чем цены, приведут к еще большей инфляции в будущем. Правительство, кажется, довольно запуском зарплатно-ценовой спирали. Это ведет к катастрофе», — предсказал Марек Белька, покинувший пост главы центрального банка Польши в 2016 году.

Сейчас он является депутатом Европарламента и активным критиком польского правительства и руководства Национального банка.

Комментарии Марека Бельки являются ответом на слова его преемника Адама Глапиньского и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Они заявили, что повышение заработной платы, опережающее инфляцию, должно успокоить поляков.