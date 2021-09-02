Определен самый дорогой город мира

Китайский Шанхай возглавил рейтинг самых дорогих городов мира в 2020 году, опередив Токио и сместив бывшего лидера, Гонконг, на третье место. Таковы данные отчета банковской компании Julius Baer о мировом благосостоянии. Вместе с тем, цены в США оказались самыми доступными после локдауна и падения курса доллара, пишет Bloomberg.

Фото: Snowy Vin / Unsplash Snowy Vin / Unsplash

Среди регионов мира самым дорогим Julius Baer назвала Азию. Одной из причин успеха восточных стран стало быстрое восстановление экономик после пандемии. Компания утверждает, что «COVID-19 не превратился в эпидемию» в богатых азиатских государствах, в отличие от США и Европы. Шанхай стал самым дорогим городом, поскольку в 2020 году цены выросли на шесть процентов, а в Гонконге они не изменились. В Шанхае произошла «настоящая аномалия»: авиабилеты бизнес-класса подорожали на 82 процента, а цены на номера в отелях — на 15 процентов.

В отчете проанализирован индекс потребительских цен на 20 предметов роскоши, популярных среди состоятельных людей, в 25 городах планеты. В последние годы по миру распространяется мода на здоровый образ жизни, поэтому авторы исследования 2021 года заменили некоторые критерии оценки. Личных тренеров, свадебные банкеты, ботокс и пианино заменили велосипеды, беговые дорожки, медицинское страхование и техника. Среди наиболее обеспеченных городов названы также Монако, Тайбэй, Цюрих, Париж, Лондон, Сингапур и Нью-Йорк.