Сбер выделит дополнительные средства на инвестиции в развитие экономики Дальнего Востока

«От того, какие цели мы ставим, зависит результат. Глядя на все пандемические сложности прошедшего года, на перспективы тех проектов, которые у нас сейчас на рассмотрении, я думаю, что рост кредитного портфеля составит не менее 10-15 процентов. Это означает, что дополнительные инвестиции в агропромышленный комплекс Дальнего Востока со стороны Сбера точно будут», — передает слова Ситнова корреспондент «Газеты.Ru».