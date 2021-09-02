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Сбер выделит дополнительные средства на инвестиции в развитие экономики Дальнего Востока

Газета.Ru
4 часа назад

Сбер продолжит инвестировать средства в развитие экономики Дальнего Востока, сообщил старший вице-президент СберБанка Владимир Ситнов в ходе сессии «Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная возможность» на проходящем Восточном экономическом форуме.

Сбер выделит дополнительные средства на инвестиции в развитие экономики Дальнего Востока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От того, какие цели мы ставим, зависит результат. Глядя на все пандемические сложности прошедшего года, на перспективы тех проектов, которые у нас сейчас на рассмотрении, я думаю, что рост кредитного портфеля составит не менее 10-15 процентов. Это означает, что дополнительные инвестиции в агропромышленный комплекс Дальнего Востока со стороны Сбера точно будут», — передает слова Ситнова корреспондент «Газеты.Ru».

На сегодняшний день, по словам выступавшего, 10 процентов ссудного портфеля СберБанка приходится на Дальний Восток.

«Мы инвестировали в агропромышленный комплекс Дальнего Востока около 150 миллиардов рублей. Для нас это заметная часть бизнеса», — резюмировал старший вице-президент Сбера.

ВЭФ-2021 проводится во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года. Главная тема форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Экономика,Владимир Ситнов,Сбербанк России,Газета.Ru,
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