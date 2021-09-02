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Бизнесмены могут пожаловаться в Генпрокуратуру на полях ВЭФ

РИА "ФедералПресс"
30 минут назад

На Восточном экономическом форуме заработал интерактивный стенд Генпрокуратуры. Как передает корреспондент «ФедералПресс», бизнесмены через него могут напрямую пожаловаться на нарушение прав.

Бизнесмены могут пожаловаться в Генпрокуратуру на полях ВЭФ
Фото: ТАССТАСС

«По указанию генпрокурора Игоря Краснова прокуроры ориентированы на гласность и прямой диалог с бизнес-сообществом. Любой предприниматель может обратиться к нам на стенд за защитой своих прав», – пояснила представитель прокуратуры Приморского края Виктория Орлашена.

Кроме того, в рамках работы стенда бизнесмены могут получить ответы на интересующие их вопросы, оставить официальное обращение.

Добавим, что павильон Генпрокуратуры работает на форуме с 2019 года и, как утверждают представители ведомства, пользуется спросом. В первый день работы ВЭФ к ведомству обратилось уже несколько человек. Восточный экономический форму проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме 3 сентября.

Экономика,ВЭФ-2021,Игорь Краснов,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,
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