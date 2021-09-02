Бизнесмены могут пожаловаться в Генпрокуратуру на полях ВЭФ

На Восточном экономическом форуме заработал интерактивный стенд Генпрокуратуры . Как передает корреспондент «ФедералПресс», бизнесмены через него могут напрямую пожаловаться на нарушение прав.

«По указанию генпрокурора Игоря Краснова прокуроры ориентированы на гласность и прямой диалог с бизнес-сообществом. Любой предприниматель может обратиться к нам на стенд за защитой своих прав», – пояснила представитель прокуратуры Приморского края Виктория Орлашена.

Кроме того, в рамках работы стенда бизнесмены могут получить ответы на интересующие их вопросы, оставить официальное обращение.

Добавим, что павильон Генпрокуратуры работает на форуме с 2019 года и, как утверждают представители ведомства, пользуется спросом. В первый день работы ВЭФ к ведомству обратилось уже несколько человек. Восточный экономический форму проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме 3 сентября.