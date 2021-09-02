Эксперты оценили динамику инфляции

Темпы повышения цен в России по итогам сентября составят в годовом выражении рекордные с 2016 года 6,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консенсус-прогноз, составленный на основе опроса аналитиков.

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Годовая инфляция в России начала набирать обороты с прошлого года в связи с ослабевшим рублем и ростом цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире, свидетельствуют данные Росстата. В июне темпы роста цен стали рекордными с лета 2016 года - 6,5%. Инфляция замедлилась до 6,46% в июле.

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Аналитики сходятся во мнении, что главными факторами ускорения инфляции в сентябре будут импорт инфляции с глобальных рынков и сохранение повышенных темпов удорожания непродовольственных товаров и услуг.

Александр Проклов, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР, среди основных причин назвал глобальное инфляционное давление на фоне влияния программ стимулирования экономики из-за пандемии, а также логистические проблемы.

Начало учебного года, а также ожидаемый рост цен на сахар будут дополнительными факторами инфляции, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Повлияют на ситуацию с ценами в стране и социальные выплаты пенсионерам и военным, указывает старший экономист «ВТБ Капитал» Александр Исаков.

«Дополнительные потребительские расходы могут еще сильнее повлиять на цены, в чем мы убедились в августе, когда поступили выплаты на детей школьного возраста», — заявил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.

Цены в сентябре будут расти и дальше, что станет драйвером повышенного инфляционного фона, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В Альфа-банке ожидают годовую инфляцию в сентябре на уровне 6,8%, в АКРА — 6,5%, в БКС — 6,7%, в банке «ВТБ Капитал» — 6,6-6,7%, в Газпромбанке — 6,7%, в банке «Зенит» — 6,8-6,9%, в НКР — 6,9%, в НРА — 6,85%, в Промсвязьбанке — 6,8%, в Росбанке — 6,6-6,7%, в Сбербанке — 6,7-6,8%, в Совкомбанке — 7%, в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» — 6,4%.