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Депутаты посчитали слишком маленьким прожиточный минимум россиян

News.ruиещё 1
56 минут назад

Больше чем в два раза нужно увеличить прожиточный минимум в России, чтобы он был оптимальным. Депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с URA.RU выразил желание поднять его до 25 тысяч рублей в месяц.

Депутаты сочли прожиточный минимум слишком маленьким
Фото:  Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей инфляцию не разгонят и не ускорят. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума, — сказал он.

Депутат подчеркнул, что на 25 тысяч рублей россяне не бросятся покупать квартиры, машины или "кушать в два раза больше".

Сейчас, по словам Арефьева, прожиточный минимум в России сильно занижен - он ниже, чем во всех европейских странах, поэтому надо его повысить. Он уверен, что на рост цен это никак не повлияет.

В следующем году прожиточный минимум на душу населения в России будет равен 11 950 рублям. Для трудоспособного населения - 13 026 рублей, а для пенсионеров и детей — 10 277 и 11 592 соответственно.

В прошлом году правительство направило на дополнительные меры поддержки пенсионеров около 1,2 триллиона рублей. Это рекорд для России. При этом только в январе–марте этого года на помощь пенсионерам выделили 140 млрд рублей.

Экономика,Личный счет,Николай Арефьев,Госдума,
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