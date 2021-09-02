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Международные резервы России достигли рекорда. Помогли миллиарды долларов от МВФ

Секрет Фирмыиещё 6
2 часа назад

Международные резервы России подскочили сразу на $20 млрд, или на 3,4%, и по состоянию на 27 августа составили $615,6 млрд, сообщили в Центробанке. Это новый исторический максимум. Рост произошёл в основном за счёт миллиардов долларов, которые страна получила от Международного валютного фонда. Эксперты ранее предполагали, что Россия могла бы отдать эти деньги более бедным государствам.

Международные резервы России достигли рекорда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

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Международные резервы включают в себя иностранную валюту, специальные права заимствования (SDR) и монетарное золото. Активами распоряжаются Центробанк и правительство. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Предыдущий максимум ЦБ зафиксировал весной, когда за неделю с 22 по 28 мая резервы выросли до $605,9 млрд. 26 августа «Секрет» рассказывал , что международные резервы РФ за неделю, которая завершилась 20 августа, выросли на $1,8 млрд — до $595,6 млрд.

При этом 23 августа стало известно , что МВФ выделил 187 странам-участницам специальные права заимствования (SDR) на сумму $650 млрд. Так организация решила поддержать международную экономику. России досталось 2,71% этой суммы, или $17,5 млрд. Эксперты отмечали, что РФ могла бы направить эти деньги в резервы, добровольно передать SDR в пользу более бедных стран или на поддержку Белоруссии.

Позже в Банке России сообщили , что регулятор направит $17,5 млрд от МВФ в резервы. 2 сентября регулятор указал , что SDR от организации стали ключевой составляющей прироста резервов за неделю, закончившуюся 27 августа. Транш можно обменять на любую свободно конвертируемую валюту.

Впрочем, финансовый аналитик Артём Звездин ранее отмечал , что фактически Россия получила не деньги, а лишь возможность приобрести эти средства в будущем. Причём это будет происходить не напрямую, а через определённые кредитные соглашения. Фото: Pixabay, Pixabay License

Экономика,Международный валютный фонд,Центральный банк России,
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