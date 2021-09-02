Международные резервы России достигли рекорда

Международные резервы России подскочили сразу на $20 млрд, или на 3,4%, и по состоянию на 27 августа составили $615,6 млрд, сообщили в Центробанке. Это новый исторический максимум. Рост произошёл в основном за счёт миллиардов долларов, которые страна получила от Международного валютного фонда. Эксперты ранее предполагали, что Россия могла бы отдать эти деньги более бедным государствам.

Международные резервы включают в себя иностранную валюту, специальные права заимствования (SDR) и монетарное золото. Активами распоряжаются Центробанк и правительство. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Предыдущий максимум ЦБ зафиксировал весной, когда за неделю с 22 по 28 мая резервы выросли до $605,9 млрд. 26 августа «Секрет» рассказывал , что международные резервы РФ за неделю, которая завершилась 20 августа, выросли на $1,8 млрд — до $595,6 млрд.

При этом 23 августа стало известно , что МВФ выделил 187 странам-участницам специальные права заимствования (SDR) на сумму $650 млрд. Так организация решила поддержать международную экономику. России досталось 2,71% этой суммы, или $17,5 млрд. Эксперты отмечали, что РФ могла бы направить эти деньги в резервы, добровольно передать SDR в пользу более бедных стран или на поддержку Белоруссии.

Позже в Банке России сообщили , что регулятор направит $17,5 млрд от МВФ в резервы. 2 сентября регулятор указал , что SDR от организации стали ключевой составляющей прироста резервов за неделю, закончившуюся 27 августа. Транш можно обменять на любую свободно конвертируемую валюту.