Сбер обсудил с экспертами планы Росрыболовства на второй этап инвестквот

На Восточном экономическом форуме состоялась дискуссия о механизмах инвестиционных квот и были подведены итоги введённых 5 лет назад квот на вылов рыбы — «ИнвестКвоты 2.0: путь к интенсивному развитию».
От Сбера на сессии выступил Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.
Модерировал встречу — Алексей Крутиков, ООО «Антей управление активами». В дискуссии также участвовали: Анатолий Бобраков, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство); Алексей Рахманов, председатель правления, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация»; Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая; Юлия Морозова, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края, Министр экономического развития и торговли Камчатского края; Алексей Осинцев, президент, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота; Александр Верховский, основатель АО «Гидрострой»; Иван Михнов, президент Группы компаний «Антей»; Сергей Несветов, исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленноно консорциума (СЗРК); Сергей Тарусов, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина; Глеб Франк, Председатель совета директоров, ООО «Русская рыбопромышленная компания».
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что первый этап инвестквот положительно повлиял на сектор рыбной промышленности и этот механизм нужно развивать и дальше. Также было высказано мнение, что пять лет — это недостаточный срок для того, чтобы получить тот результат, который способен в корне изменить положение дел в отрасли и в регионе. Первый этап заложил фундамент для дальнейшего развития.
Спикеры также признали, что новый этап квот даст возможность открывать новые рыбообрабатывающие предприятия, а значит создавать новые рабочие места и развивать города на Дальнем Востоке. Уже сейчас эффект от появления новых рабочих мест заметен в регионе. Кроме того, это позволит продолжит развитие и судостроительной отрасли, в которой все производственные процессы оказались сложнее, чем предполагалось изначально.
Были отмечены также и проблемы, с которыми столкнулись и регулятор, и инвесторы, и производители за прошедшие пять лет. Задача новой волны инвестквот — продумать, как выстроить взаимодействие всех заинтересованных сторон максимально эффективно и взаимовыгодно.
Первый этап инвестквот кардинальным образом изменил финансовый ландшафт для всего банковского сообщества. Совокупный кредитный портфель возрос почти в три раза. В этом проекте 85% инвестиций — инвестиции Сбера. Поэтому обсуждение, которое сейчас идёт, очень чувствительно для банков. Если посмотреть к чему привёл первый этап, то можно сделать выводы: нам нужно серийное производство в судостроительстве с понятной рентабельностью.
Мы конечно же поддерживаем планы регулятора на второй этап, но пока остаются открытыми вопросы: что будет дальше; как это ляжет на экономику; как стресс-тестировать рынок. На второй этап инвестквот и крабовых квот мы, как финансовый институт, тоже придём, но какое финансовое плечо подставлять отрасли будет зависеть от дальнейших планов регулятора.
Мы должны думать о переходе на другие инструменты финансирования, такие как лизинг и долгосрочный лизинг, потому что уже сейчас мы даём кредиты рыбопромышленникам на 15 лет. И, если это лизинг, то нужны инструменты, которые привязывают квоту к судну с соответствующими правами инвесторов, которые должны быть защищены.
Владимир Ситнов
Старший вице-президент Сбербанка