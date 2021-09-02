СберФакторинг существенно расширил доступность факторинга

СберФакторинг запустил новый продукт «Развитие».

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Теперь поставщик может получить факторинговое финансирование в момент возникновения потребности, не дожидаясь фактической отгрузки и даже заключения контракта, имея лишь предварительный заказ от покупателя вне зависимости от наличия или отсутствия отсрочки платежа. Финансирование осуществляется под уступку будущего денежного требования на срок до 1 года.

Данное решение радикально расширяет доступность факторинга, как современного и технологичного инструмента пополнения оборотного капитала, востребованного во всех отраслях экономики. Полученное финансирование может быть использовано на любые цели: от пополнения запасов сырья и материалов, оплаты аренды и выплаты заработной платы, до закупки товаров или производственного оборудования.

По продукту «Развитие» уже профинансировано несколько клиентов Московского банка Сбера.

Игорь Лысенко, генеральный директор СберФакторинг:

«Команда СберФакторинг создает комплексные решения пополнения оборотного капитала, опираясь на бизнес-процессы наших клиентов. Мы рады предложить бизнесу гибкие условия факторингового финансирования на всех этапах цепочки – от создания до реализации продукции, не только в условиях законтрактованных и фактически совершенных отгрузок, но и на этапе предварительной договоренности с будущими контрагентами».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: