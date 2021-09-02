СберФакторинг существенно расширил доступность факторинга

СберФакторинг запустил новый продукт «Развитие».
Теперь поставщик может получить факторинговое финансирование в момент возникновения потребности, не дожидаясь фактической отгрузки и даже заключения контракта, имея лишь предварительный заказ от покупателя вне зависимости от наличия или отсутствия отсрочки платежа. Финансирование осуществляется под уступку будущего денежного требования на срок до 1 года.
Данное решение радикально расширяет доступность факторинга, как современного и технологичного инструмента пополнения оборотного капитала, востребованного во всех отраслях экономики. Полученное финансирование может быть использовано на любые цели: от пополнения запасов сырья и материалов, оплаты аренды и выплаты заработной платы, до закупки товаров или производственного оборудования.
По продукту «Развитие» уже профинансировано несколько клиентов Московского банка Сбера.
Игорь Лысенко, генеральный директор СберФакторинг:
«Команда СберФакторинг создает комплексные решения пополнения оборотного капитала, опираясь на бизнес-процессы наших клиентов. Мы рады предложить бизнесу гибкие условия факторингового финансирования на всех этапах цепочки – от создания до реализации продукции, не только в условиях законтрактованных и фактически совершенных отгрузок, но и на этапе предварительной договоренности с будущими контрагентами».
Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка:
«Если раньше факторинг предоставлялся после поставки, то теперь производителям доступно финансирование под уступку будущих денежных требований по подтвержденному заказу. Новый продукт компании СберФакторинг имеет высокий потенциал, его по достоинству оценили клиенты Московского банка. Начато финансирование по трем сделкам факторинга в сегменте химической, пищевой промышленности и ритейла».