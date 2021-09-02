Мантуров на ВЭФ: В России нет дефицита вакцин от коронавируса

Дефицита вакцин от коронавируса в России нет, остатки составляют 15 миллионов доз, сообщил в ходе участия в Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Сейчас дефицита точно нет никакого в регионах. Общий объем в остатках на вчерашние сутки – порядка 15 миллионов доз в разных стадиях, часть доставленных, часть на хранении, часть в транзите», – цитирует министра ТАСС.
По словам Мантурова, Россия ввела в оборот уже свыше 70 миллионов полных доз разных вакцин, преимущественно «Спутника». В прошлом месяце было произведено 37,5 миллиона полных доз препаратов.
Ранее стало известно, что в Бразилии начали вакцинировать третьей дозой препарата от COVID-19. Прививку ставят пожилым людям и тем, кому дополнительная доза необходима по состоянию здоровья.