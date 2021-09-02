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Российским олимпийцам подарят BMW

News.ruиещё 1
5 часов назад

Призёрам Олимпийских игр в Токио правительство России подарит ключи от автомобилей марки BMW. Об этом сообщает РИА Новости.

Российским олимпийцам подарят BMW
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, глава Минспорта Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил агентству, что встречу президента России Владимира Путина с паралимпийцами планируется провести 14 сентября, Совет по спорту и встречу с участниками Олимпийских игр — 10-го.

Ранее сообщалось, что российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, будет представлена к государственной награде. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин через пресс-службу Минспорта России. Медаль Галашиной стала для российских олимпийцев первой, завоёванной в Токио.

Как стало известно ранее, россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в первом медальном финале Олимпиады.

Экономика,ВЭФ-2021,Анастасия Галашина,Олег Матыцин,Владимир Путин,Минспорта,Правительство РФ,
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