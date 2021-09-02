Российским олимпийцам подарят BMW

Призёрам Олимпийских игр в Токио правительство России подарит ключи от автомобилей марки BMW. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, глава Минспорта Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил агентству, что встречу президента России Владимира Путина с паралимпийцами планируется провести 14 сентября, Совет по спорту и встречу с участниками Олимпийских игр — 10-го.

Ранее сообщалось, что российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, будет представлена к государственной награде. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин через пресс-службу Минспорта России. Медаль Галашиной стала для российских олимпийцев первой, завоёванной в Токио.