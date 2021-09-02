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Путин прибыл на площадку ВЭФ

Lenta.ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает ТАСС.

Путин прибыл на площадку ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируется, что 2 сентября он осмотрит на площадке ВЭФ интерактивную презентацию с показателями ДФО, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития федерального округа.

В пятницу запланировано общение главы государства по видеосвязи с модераторами и спикерами мероприятий ВЭФ. Также президент выступит на пленарной сессии форума и примет участие в церемонии подписания крупных инвестиционных контрактов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока».

Экономика,ВЭФ-2021,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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