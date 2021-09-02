Путин прибыл на площадку ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Планируется, что 2 сентября он осмотрит на площадке ВЭФ интерактивную презентацию с показателями ДФО, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития федерального округа.

В пятницу запланировано общение главы государства по видеосвязи с модераторами и спикерами мероприятий ВЭФ. Также президент выступит на пленарной сессии форума и примет участие в церемонии подписания крупных инвестиционных контрактов.