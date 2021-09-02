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Глава ВЭБа пообещал россиянам европейский уровень жизни

Лера Букина
22 минуты назад

России впервые в истории удалось накопить достаточное социально-экономическое богатство для повышения уровня жизни средней российской семьи до европейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на марафоне «Новое знание». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ВЭБа пообещал россиянам европейский уровень жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство - я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская», – подчеркнул он.

Как указал Шувалов, этого можно добиться благодаря мобилизации самих жителей, а также совсем другому уровню диалога между ними и управленцами.

В России создан сервис, который позволит оценить свой уровень жизни в городе, в частности собственный жилищный фонд, жилищно-коммунальные услуги, как выглядит квартал, в каком состоянии общественный транспорт. Проектом занимался ВЭБ совместно с международной компанией PwC и ВШЭ.

По словам Шувалова, сервис поможет сравнить образ жизни в своем городе с другими российскими городами, а также городами в Евросоюзе и Китае. Его запуск запланирован в конце сентября.

Как ранее заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в настоящее время россияне в среднем живут на 30% лучше, чем жители СССР.

Экономика,Алексей Кудрин,Игорь Шувалов,ВШЭ,ВЭБ,Счетная палата,ЕС,
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