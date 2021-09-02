Глава ВЭБа пообещал россиянам европейский уровень жизни

России впервые в истории удалось накопить достаточное социально-экономическое богатство для повышения уровня жизни средней российской семьи до европейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на марафоне «Новое знание». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство - я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская», – подчеркнул он.

Как указал Шувалов, этого можно добиться благодаря мобилизации самих жителей, а также совсем другому уровню диалога между ними и управленцами.

В России создан сервис, который позволит оценить свой уровень жизни в городе, в частности собственный жилищный фонд, жилищно-коммунальные услуги, как выглядит квартал, в каком состоянии общественный транспорт. Проектом занимался ВЭБ совместно с международной компанией PwC и ВШЭ.

По словам Шувалова, сервис поможет сравнить образ жизни в своем городе с другими российскими городами, а также городами в Евросоюзе и Китае. Его запуск запланирован в конце сентября.