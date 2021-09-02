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На Украине оценили ущерб от вхождения Крыма в состав России

Lenta.ru
1 час назад

Киев планирует пересчитать убытки от вхождения Крыма в состав России после «полной деоккупации» полуострова. Об этом вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников рассказал в интервью порталу «Лига.net».

На Украине оценили ущерб от вхождения Крыма в состав России
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что для подсчета многомиллиардных убытков необходимо провести полноценный аудит, при котором представители украинских властей должны находиться в Крыму.

По его словам, если оценивать ущерб от потери активов на территории полуострова, то для Украины он составит порядка 135 миллиардов долларов (более 9,8 триллионов рублей).

«Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень примерная цифра», — объяснил Резников.

Он добавил, что действительные убытки могут оказаться в два раза больше.

Вице-премьер предложил рассказывать об этих цифрах российским гражданам.

«Чтобы они понимали, что за все придется платить. Что на эти суммы будут расти проценты, и что их поколениям за это платить», — отметил он.

В интервью Резников также заявил о невозможности «вернуть» Крым военным путем. По его мнению, это получится сделать только с помощью дипломатии, на что и рассчитывают в Киеве.

Экономика,Алексей Резников,
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