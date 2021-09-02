Дешевая ипотека, льготные перевозки и отсутствие премьера Японии: первый день ВЭФ

Дальневосточную ипотеку с низким процентом необходимо распространить на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Об этом вице-премьер Юрий Трутнев попросил президента Владимира Путина в ходе Восточного экономического форума.
На данный момент такая программа работает только для молодых семей в возрасте до 35 лет, тогда как Трутнев считает, что для учителей и врачей необходимо сделать исключение.
Льготные авиаперевозки также должны быть доступны жителям ДФО круглый год. Такое поручение дал Путин на совещании в рамках первого дня ВЭФ. Для этого, пояснил глава государства, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки.
Кроме того, на Дальнем Востоке обещают появление первого города-миллионника уже через десять лет. Такую скорректированную версию своего прежнего заявления представил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с такой перспективой и высказал мнение, что рано или поздно это произойдет и он надеется, что за счет роста населения.
По словам обозревателя Business FM Михаила Сафонова, в первый день форума уже прозвучал ряд любопытных заявлений, например по поводу перспективы вакцинного туризма, но необходимо подчеркнуть, что в этом году мероприятие проводится в урезанной форме, в том числе и в плане VIP-спикеров.
«К сожалению, наши чиновники финансово-экономического блока по каким-то причинам не смогли посетить ВЭФ, поэтому важных заявлений не так много. Сессии в основном посвящены экологии, финансированию экологических и социальных проектов, это одна из основных тем сейчас».
Что касается появления города-миллионника на Дальнем Востоке, Михаил Сафонов побеседовал с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным, который тоже уверен, что такой город появится.
«Он не сомневается, что Владивосток рано или поздно миллионником станет, потому что это наши восточные ворота, здесь нужно строить и работать с нашими ближайшими партнерами. Он, правда, не уверен, как именно это произойдет. Возможно, органическим путем. Если предложить людям хорошие условия — очень дешевую или нулевую ипотеку, хорошую работу и зарплату, — возможно, люди сюда и поедут. Ну а может быть, неорганическим путем — присоединением. Но развивать город надо».
Обозреватель Business FM добавил, что в этом году форум существенно урезан в плане гостей. В 2019 году его посетили более восьми тысяч человек, а в этом году всего четыре тысячи, при этом мало иностранцев, так как границы частично закрыты и существуют опасения по поводу эпидемии COVID-19.
В частности, не приехал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он хотел бы посетить Восточный экономический форум, но не получил приглашения на него, сообщило японское агентство Kyodo, которое цитирует ТАСС.
Другой источник объяснил несостоявшийся визит тем, что российская сторона, скорее всего, хотела бы вести диалог с «долгосрочным и стабильным японским правительством», а политическое положение Суги нельзя назвать надежным.
Ситуацию комментирует руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН
«Если бы он не получил приглашение, а остальные его получили, вот это было бы уже игнорирование, серьезная проблема. А ехать он, наверное, хотел бы, потому что российско-японские отношения находятся в состоянии застоя с того момента, как в отставку по собственному желанию в сентябре 2020 года ушел Синдзо Абэ. Абэ был энтузиастом российско-японских отношений, потому что за этим стояла его заветная мечта вернуть Японии четыре северных острова, как называют в Японии Южные Курилы. Они встречались с Путиным аж 28 раз на разных площадках, но его надежды кончились ничем. А главное, мы стали говорить, что ведем не переговоры о территориях, а переговоры о мирном договоре. А для японцев мирный договор сам по себе ничто без решения проблемы территорий, поэтому переговоры и подвисли. Но тут, конечно, сыграл свою роль и коронавирус, и Суга с Путиным не общались с тех пор, как Суга пришел к власти, только один раз поговорили по телефону в сентябре прошлого года. Ну и Суга вообще позиционируется как человек, который, в отличие от Абэ, не обладает большой харизмой и не питает особенного интереса к российско-японским отношениям. Он вряд ли воспринимается как стабильная и долговременная фигура на политическом Олимпе Японии. Все-таки ему уже 72 года, и у него нет серьезной поддержки внутри правящей партии. Его рейтинг резко упал в связи с его провальной политикой в области борьбы с коронавирусом».
Тема российско-японских отношений в Японии уже не столь важна, сказал Business FM старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев.
Игорь Беляев, старший корреспондент ТАСС в Токио
«Российско-японские отношения вообще отошли в Японии на задний план в последний год, с приходом к власти нового премьера. Сейчас его правительство намного сильнее беспокоит ситуация с коронавирусом. В качестве причин [того, что Суга не посетил форум] помимо отсутствия прямого приглашения агентство Kyodo называет тот факт, что в японском правительстве озвучивали мысль, что сейчас не самое подходящее время для визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным. В последнее время опять началась активность вокруг Южных Курил. Российский премьер Михаил Мишустин посетил острова, и это вызвало негативную реакцию у японской стороны, и на фоне этого власти решили, что сейчас не лучшее время для поездки в Россию. Но открыто это не заявлялось».
Время для встреч на высшем уровне может быть неблагоприятным еще и потому, что Россия планирует ввести режим свободной таможенной зоны на Курилах. Накануне вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что новый режим будет направлен в том числе на японских инвесторов.
«В Японии много людей, которые понимают, что будущее отношений между нашими странами не в том, чтобы вернуться на более чем 70 лет назад и что-то переиграть, а в экономическом сотрудничестве и добрососедских отношениях», — заявил Трутнев.