Дешевая ипотека, льготные перевозки и отсутствие премьера Японии: первый день ВЭФ

«Если бы он не получил приглашение, а остальные его получили, вот это было бы уже игнорирование, серьезная проблема. А ехать он, наверное, хотел бы, потому что российско-японские отношения находятся в состоянии застоя с того момента, как в отставку по собственному желанию в сентябре 2020 года ушел Синдзо Абэ. Абэ был энтузиастом российско-японских отношений, потому что за этим стояла его заветная мечта вернуть Японии четыре северных острова, как называют в Японии Южные Курилы. Они встречались с Путиным аж 28 раз на разных площадках, но его надежды кончились ничем. А главное, мы стали говорить, что ведем не переговоры о территориях, а переговоры о мирном договоре. А для японцев мирный договор сам по себе ничто без решения проблемы территорий, поэтому переговоры и подвисли. Но тут, конечно, сыграл свою роль и коронавирус, и Суга с Путиным не общались с тех пор, как Суга пришел к власти, только один раз поговорили по телефону в сентябре прошлого года. Ну и Суга вообще позиционируется как человек, который, в отличие от Абэ, не обладает большой харизмой и не питает особенного интереса к российско-японским отношениям. Он вряд ли воспринимается как стабильная и долговременная фигура на политическом Олимпе Японии. Все-таки ему уже 72 года, и у него нет серьезной поддержки внутри правящей партии. Его рейтинг резко упал в связи с его провальной политикой в области борьбы с коронавирусом».