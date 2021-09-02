Матыцин открыл павильон "Спорт - норма жизни" в рамках ВЭФ

"Дальневосточный регион очень гостеприимен, примером служит заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио, где наша команда успешно выступила. Сегодня же мы приветствуем героев Паралимпиады - спасибо за подвиги, которые вы совершаете в Японии. И еще раз, открывая павильон, скажу, что Россия была и будет великой спортивной державой", - сказал Матыцин.