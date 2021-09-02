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Матыцин открыл павильон "Спорт - норма жизни" в рамках ВЭФ

ТАСС
1 час назад

Министр спорта РФ Олег Матыцин, чемпионы Паралимпиады в фехтовании Александр Кузюков и Максим Шабуров открыли павильон "Спорт - норма жизни" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матыцин открыл павильон "Спорт - норма жизни" в рамках ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павильон открыт на набережной на острове Русский. Любой посетитель сможет ознакомиться с экспонатами, узнать историю отечественного спорта и сдать нормы ГТО.

"Дальневосточный регион очень гостеприимен, примером служит заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио, где наша команда успешно выступила. Сегодня же мы приветствуем героев Паралимпиады - спасибо за подвиги, которые вы совершаете в Японии. И еще раз, открывая павильон, скажу, что Россия была и будет великой спортивной державой", - сказал Матыцин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

Экономика,ВЭФ-2021,Максим Шабуров,Олег Матыцин,ИТАР-ТАСС,
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