США выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепартамента.
"Соединенные Штаты предоставят более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Украины, в результате чего общий объем нашей гуманитарной помощи с 2014 финансового года превысит $351 млн", - указано в тексте.
Обязательство США по выделению этих средств содержалось в совместном заявлении "об американо-украинском стратегическом партнерстве", которое было принято в среду, 1 сентября, в результате переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ "совсем не нравится" потенциальная готовность США приветствовать евроатлантические устремления Украины - вступление в НАТО.