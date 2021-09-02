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США выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи

Газета.Ruиещё 4
12 минут назад

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепартамента.

США выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Соединенные Штаты предоставят более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Украины, в результате чего общий объем нашей гуманитарной помощи с 2014 финансового года превысит $351 млн", - указано в тексте.

Обязательство США по выделению этих средств содержалось в совместном заявлении "об американо-украинском стратегическом партнерстве", которое было принято в среду, 1 сентября, в результате переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ "совсем не нравится" потенциальная готовность США приветствовать евроатлантические устремления Украины - вступление в НАТО.

Экономика,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,НАТО,Госдеп США,
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