Яценюк обвинил РФ в превращении ГТС Украины в металлолом

«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», – пояснил свою позицию Яценюк.