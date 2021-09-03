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В Роскачестве назвали самые небезопасные продукты и товары в РФ

Ura.Ru
47 минут назад

В числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила — пельмени, мед и школьная форма. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

В России выявили самые опасные продукты и товары
Фото: URA.RUURA.RU

По его словам, в России есть сложные категории товаров.

«В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И, действительно, в этой категории высока доля нарушений», — рассказал Протасов в интервью «Известия».

Кроме того, глава ведомства сообщил, что некачественным часто оказывается мед. По его словам, сейчас в этом продукте высокий уровень антибиотиков, так как пчел неправильно лечат. Также в России большое количество производителей изготавливают некачественную школьную форму, добавил Протасов. Он пояснил, что ткань не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу.

Ведомство уже сообщало, что производители меда чаще всего допускают нарушения, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в Роскачество выявили самые опасные марки вишневого сока в российских магазинах. Эксперты организации посчитали продукты «Дары Азербайджана», «Первый урожай» и «Плодовое» наиболее низкокачественными.

Экономика,Компании,газета "Известия",
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