На ВЭФ рассказали о роли природного газа в построении зеленой экономики

Природный газ является важным компонентом для перехода к зелёной энергетике. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) заявил управляющий Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда. Банк рассматривает участие в проекте НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2», а также хочет вложиться в создание перевалочных баз СПГ в Мурманске и на Камчатке.

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Общие инвестиции в эти проекты составляют $11 млрд, при этом финансовая нагрузка банка достигнет около 20%, рассказал Маэда на сессии «Бизнес-диалог "Россия — Япония"».

«В мире становится достаточно сложно получить публичное финансирование из государственных или окологосударственных средств для проектов, связанных с газом. Однако мы считаем, что для создания чистой экономики необходим переходный период, важным средством для обеспечения которого может стать природный газ», — привёл ТАСС слова банкира.

Маэда добавил, что поддержка газовых проектов является приоритетом JBIC «при условии участия в них японских компаний».

2 сентября НОВАТЭК и JBIC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в проектах с низким углеродным следом.