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Путин назвал ВЭФ полезной площадкой для власти и бизнеса

Российская Газета
58 минут назад

Президент России Владимир Путин назвал проходящий в столице Приморского края Восточный экономический форум интересным мероприятием, отдачу от которого почувствуют все, в том числе жители региона.

Путин назвал ВЭФ полезной площадкой для власти и бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства отметил, что форум "прочно занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода".

В этом году проводится шестой по счету ВЭФ, в котором участвуют более четырех тысяч человек. Представители свыше 65 стран присутствуют лично.

"Это полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти", - цитирует президента РФ ТАСС.

Путин подчеркнул, что ВЭФ позволяет проанализировать то, что сделано в ДФО за предыдущее время и совместно наметить какие-то шаги по развитию региона. "Это важно для людей, здесь проживающих", - добавил глава государства.

Он также назвал форум площадкой, позволяющей власти продемонстрировать, на что она способна, а представителям бизнеса реализовать слова амбиции и начать перспективные проекты, которые принесут прибыль.

Экономика,ВЭФ-2021,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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