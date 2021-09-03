Курилы станут офшором

Минвостокразвития подготовило ряд мер, при реализации которых Курильские острова станут новым российским офшором, пишут «Ведомости». Сейчас льготные условия налогообложения действуют на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

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Подготовить к 1 сентября планы по созданию на Курилах офшорной зоны ранее поручил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам замминистра развития Дальнего Востока Павла Волкова, ведомство уже сформировало инициативы по созданию в регионе институтов поддержки, которые будут оказывать бизнесу административную и организационную помощь.

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Также обсуждается введение на Курилах моратория на плановые проверки компаний со стороны контролирующих органов — по аналогии с теми, что действовали во время пандемии коронавируса. Ожидается, что льготы будут действовать как минимум на протяжении 10 лет. При этом Минвостокразвития выступает за 20-летний запрет.

Другие меры пока не проработаны детально, но уже озвучивались Мишустиным. Среди них освобождение предприятий от налога на прибыль, имущество, а также земельного и транспортного налогов, создание свободной таможенной зоны, снижение ставки страховых взносов до 7,6 процента — по аналогии с территориями опережающего развития (ТОР).

Единственным налогом, на который не будут распространяться намеченные льготы, станет НДФЛ. Кроме того, по словам Волкова, прорабатывается инициатива полной отмены НДС (освобождения от уплаты, а не введения нулевой ставки). При этом рассматривается вариант, при котором бизнес самостоятельно сможет выбирать режим по НДС: освобождение или нулевую ставку. Последний вариант выгоднее, поскольку позволяет принимать к вычету «входящий» НДС.