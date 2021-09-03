Участники ВЭФ обсудили вопросы цифровых монополий и киберугроз

На полях Восточного экономического форума состоялась сессия «Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств». Ее участники обсудили вопросы монополизации цифровых рынков со стороны глобальных платформ и соблюдения ими местного законодательства.

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«У нас есть собственные конкурентоспособные платформы и экосистемы, которые на нашем рынке без какого-либо давления со стороны государства успешно конкурируют с глобальными гигантами. Главное, дополнительными мерами регулирования не разрушить этот баланс, мы не должны вводить какое-то регулирование, которое ударит по отечественным игрокам рынка», – заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, отметив значение создания в России равных условий ведения бизнеса для российских и зарубежных ИТ-компаний, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

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В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что помимо создания равных условий для всех игроков ИТ-отрасли, в России должна быть обеспечена прозрачность работы западных интернет-площадок и беспрекословное соблюдение ими прав россиян, а также безопасность граждан. Горелкин подчеркнул, что государство не заинтересовано ни в блокировках, ни в ограничениях зарубежных ресурсов.

«Безусловное право государств – это адаптация своих норм морали, национального культурного кода, своих законодательств к новой среде. Сегодня страны-цифровые лидеры с разной степенью эффективности подбирают ключи к новой индустрии. Наше ИТ-законодательство должно быть антимонопольным по духу, то есть в нем должны быть предохранители от монополизации наших ИТ-рынков со стороны прежде всего американских и китайских компаний», – заключил он.

Горелкин также пояснил, что принятый летом этого года закон о «приземлении» зарубежных ИТ-гигантов не подразумевает строительство представительства компании в стране, а создает единую систему для работы иностранных участников рынка в рамках российского законодательства.

В то же время, по мнению директора АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадима Глущенко, растущее влияние глобальных цифровых платформ на все сферы жизни и их попытки конкурировать с государством неизбежно создают запрос на определение новых правил игры.

«В этих условиях мировым трендом стало формирование регулятивных норм, способных обеспечить выполнение этими платформами национального законодательства тех стран, в которых они работают и получают прибыль», – добавил эксперт.

В свою очередь, заместитель руководителя ФАС Петр Иванов отметил, что сегодня цифровые платформы не спрашивают, что нужно потребителю, а самостоятельно формируют его мнение и сознание. При этом, по словам Иванова, «подобное формирование зачастую переходит в манипулирование, что на самом деле опасно для общественной цифровой безопасности».

«Многие страны столкнулись с потоком фейковых новостей – это очень важная проблема, которая касается государственного управления. Институты ООН активно призывают страны к участию в диалоге и обмену опытом работы с недостоверной информацией. Мы являемся глобальным сообществом и должны работать вместе, чтобы удостовериться в том, что интернет будет отвечать всем нашим интересам», – рассказал старший сотрудник по управлению и государственной службе департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Вай Мин Квок.

Также на ВЭФ были представлены данные исследования АНО «Диалог» в рамках Индекса готовности общества к цифровизации. Россия занимает 27-е месте в рейтинге уровня цифровизации среди 51 страны. Первое место занимает Япония, второе – Эстония, третье – Исландия. В первую пятерку также вошли Финляндия и Дания. США заняли 24-ю позицию, Италия – 25-ю, Словения – 26-ю. Китай оказался в рейтинге ниже России на 28-м месте. Швейцария и Австралия заняли 29-е и 30-е места, соответственно.