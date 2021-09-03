ЦБ в сценарии "финансового кризиса" ожидает спада российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, подготовленном ЦБ.

Регулятор, помимо базового сценария, рассматривает еще три варианта развития событий - "Усиление пандемии", "Глобальная инфляция" и "Финансовый кризис".

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"Финансовый кризис приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. В то же время возвращение на уровень 2022 года произойдет только к концу прогнозного горизонта (2024 год)", - отмечается в документе.

Сценарий "финансового кризиса" предполагает волатильность на финансовых рынках будут в 2022 году. В таком случае быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств. В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимися рынками, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте.

Тогда риск-премии стран с формирующимися рынками существенно вырастут, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в I квартале 2023 года в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2008-2009 годов.

Замедление экономической активности на фоне финансового кризиса приведет к падению спроса и снижению цены на нефть до $40 за баррель в 2023 году с восстановлением до $45 в 2024 году после введения дополнительных ограничений на добычу ОПЕК+ и постепенного восстановления спроса.

Банк России представил три сценария, альтернативных базовому сценарию развития российской экономики, – с глобальной инфляцией, усилением пандемии и финансовым кризисом.

Помимо базового сценария, в рамках которого продолжается поступательный рост мировой и российской экономики, а улучшение эпидемической ситуации оказывает существенную поддержку этому процессу, ЦБ представил еще три сценария развития ситуации в российской экономике, передает ТАСС.

Сценарий «Усиление пандемии» предполагает, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году – ускорятся до 3,5-4,5%, а к концу прогнозного горизонта вернутся к значениям, близким к потенциальному росту. «Влияние устойчивых факторов инфляции снизится раньше, чем в базовом сценарии, что сделает целесообразным смягчение ДКП в момент ухудшения эпидемической ситуации. В дальнейшем денежно-кредитная политика будет оставаться в целом нейтральной», – отмечает ЦБ.

Вариант с «Глобальная инфляция» приведет к тому, что в 2022 году более активный рост в мировой экономике окажет дополнительную поддержку и ВВП России. Однако сопровождающее этот рост повышение устойчивого инфляционного давления в мире вызовет более быстрое прекращение стимулирующей политики в крупнейших странах, чем предполагается в базовом сценарии. «Повышенный уровень мировой инфляции и глобальных процентных ставок потребует от Банка России проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии, для возвращения инфляции к цели во второй половине прогнозного периода», – указывает регулятора.

Сценарий «Финансовый кризис» иллюстрирует риски, связанные со значительным увеличением долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии. Он предполагает, что при сворачивании стимулирующей политики произойдет значительное и резкое ухудшение условий в мировой финансовой системе. Это станет причиной снижения ВВП России в 2023 году с последующим восстановлением экономической активности в 2024 году. «Резкое начало финансового кризиса и сопутствующее ослабление рубля станут значительным, хотя и временным проинфляционным фактором. Для обеспечения ценовой стабильности ЦБ потребуется решительно ужесточить денежно-кредитную политику в начале 2023 года. По мере снижения проинфляционных рисков и нормализации инфляционных ожиданий Банк России смягчит ДКП, что окажет поддержку восстановительному росту экономики в 2024 году», – следует из документа.

Рост экономики России в июле-августе продолжился, но замедлился, приблизившись к потенциальному уровню. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Центрального банка.

В регуляторе связали такую динамику как с сохраняющимися проблемами с поставками сырья и материалов, так и с некоторым ослаблением динамики спроса в связи с исчерпанием потенциала восстановительного роста в растущем количестве отраслей и негативной реакции спроса на возросшие цены.

Тем не менее, как отмечают в ЦБ, компании продолжают демонстрировать оптимизм относительно перспектив дальнейшего роста спроса и производства, чему способствует сохраняющееся быстрое расширение объемов кредитования юридических и физических лиц.

По оценке Федеральной службы государственной статистики, ВВП в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%, во втором квартале — на 10,3% после снижения на 0,7% в первом квартале.

Министерство экономического развития оценило рост ВВП во втором квартале на 10,1%, а за полугодие — на 4,6%. Значительный рост во втором квартале объясняется низкой базой прошлого года — тогда во втором квартале был спад экономики сразу на 7,8% к аналогичному периоду 2019 года. По оценке главы ведомства, признаки завершения пока еще продолжающегося восстановительного роста уже появились.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%, говорится в докладе института развития об экономике страны.

Этот базовый сценарий предполагает постепенное снижение заболеваемости COVID-19, передает РИА «Новости».

В марте экономисты Всемирного банка прогнозировали, что ВВП России вырастет в этом году на 2,9%. Прогноз на 2022 год не изменился.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП России по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в 2020 году. Восстановлению экономической активности будет способствовать рост потребления.

«В 2021 году в России ожидается рост ВВП в размере 3,2%, после чего темпы роста составят 3,2% в 2022 году и 2,3% в 2023 году», – говорится в докладе ВБ.

Согласно прогнозам, «восстановлению экономической активности, которое будет опираться на рост потребления домохозяйств и рост инвестиций, будут способствовать оживление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году».

Ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи напомнил, что в 2020 году спад ВВП России оказался ниже ожиданий и составил 3% по сравнению с сокращением мировой экономики на 3,8% и ВВП развитых экономик на 5,4%.

«Есть несколько факторов, которые помогли России добиться относительно более высоких результатов: в последние годы страна провела большую работу по обеспечению макрофискальной стабильности, что привело к улучшению положения в налогово-бюджетной сфере», – указал он.

Эксперт указал, что «к числу других факторов относятся совершенствование банковского регулирования и надзора, накопление буферных резервов капитала и ликвидности, относительно мягкие ограничения, установленные для промышленности и строительной отрасли, тесные связи с Китаем, где отмечаются относительно высокие темпы роста, относительно небольшой размер сектора услуг, а также большой государственный сектор, обеспечивший защиту от безработицы».

Согласно оптимистическому сценарию Всемирного банка, если вакцинация будет проходить быстрее ожиданий, ограничительные меры в мировой экономике могут быть сняты раньше, чем планировалось.

Вместе с крупными пакетами стимулирования это может способствовать ускоренному восстановлению и более длительному росту мировой экономики. Рост спроса на нефть при этом может оказаться намного выше ожиданий.

Оптимистический сценарий предполагает ускорение роста ВВП России в 2021, 2022 и 2023 году до 3,8%, 4,8% и 3,3% соответственно, и более стремительный рост внутреннего спроса, чем в базовом сценарии.

В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии и распространение новых штаммов коронавируса могут повлечь необходимость более долгого сохранения ограничительных мер и в большем числе стран, что ударит по спросу на нефть. Это, в свою очередь, может привести к усилению давления на соглашение ОПЕК+.

«Возможный развал соглашения и последующее увеличение объемов добычи могут привести к сохранению существенно более низкого уровня цен на нефть на более длительный период», – говорится в докладе.

В пессимистическом сценарии ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%, в 2022 году сократится на 0,7%, а в 2023 году вернется к росту на 0,6%.

В докладе также указывается, что уровень бедности в России на конец 2021 года снизится до 11,4% с 12,1% в 2020 году. Указывается, что тенденции в области бедности в 2021 году будут зависеть от экономического роста и эффективности мер социальной защиты как с точки зрения охвата, так и достаточности.

Во Всемирном банке напомнили, что в 2020 году, несмотря на резкое замедление экономического роста из-за пандемии, уровень бедности оставался почти неизменным за счет компенсирующих мер социальной поддержки. Росстат отмечал, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году.

Рост ВВП России в 2021 году в размере 3,2%, что должно привести к некоторому росту занятости и заработной платы. Кроме того, были объявлены и новые меры поддержки: ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации; единовременная выплата в августе в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста; ежемесячное пособие неполным семьям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

«Совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер) может привести к тому, что уровень бедности на конец года составит 11,4% (по сравнению с 12,1% в 2020 году)», – пишут авторы доклада.

Отмечается, что меры господдержки окажут особенно сильное воздействие на уровень бедности среди семей с тремя и более детьми и неполных семей, а также на домохозяйства в сельских районах и небольших городах.

Также Всемирный банк ожидает восстановление трудовой миграции в Россию к концу 2021 – началу 2022 года, что компенсирует нехватку рабочей силы в ряде регионов и поддержит инвестиционные проекты.

В целом, Банк отметил улучшение состояния бюджета России, которое улучшилось на фоне восстановления экономики.

При этом доходы от поступлений налога на прибыль организаций упали год к году почти на 18% в связи с тем, что суммы исчисленного налога на прибыль за 2020 год были меньше.

Согласно предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в январе-апреле был исполнен с профицитом в 204,991 млрд рублей. Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,486 трлн рублей, а расходы – 7,281 трлн рублей.

Международные резервы России на 27 августа составили 615,6 миллиарда долларов и обновили исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ). Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.

За неделю, с 20 по 27 августа, резервы выросли на 20 миллиардов долларов. Ключевую роль в приросте сыграли специальные права заимствования (СДР) на 17,5 миллиарда долларов, полученные от Международного валютного фонда (МВФ). Россия направила средства на пополнение резервов, хотя эксперты допускали, что деньги передадут бедным странам или на поддержку Белоруссии.

В конце августа Счетная палата сообщила, что по итогам первого полугодия 2021 года госдолг России вырос до 20 триллионов рублей, что составляет 17,7 процента от прогнозируемого объема ВВП. Стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев пояснил, что уровень внешнего долга остается низким в абсолютном выражении и в сравнении с другими крупными странами.