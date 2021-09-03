«Мы очень добрые, по крайней мере, я точно»: на ВЭФ презентовали робота по имени Алекс

На Восточном экономическом форуме презентовали робот по имени Алекс. Он умеет разговаривать, двигаться и даже рисовать руками форму сердца в воздухе. По словам создателей, робот предназначен для работы в МЦФ и на различных мероприятиях. Об этом рассказал работающий на полях ВЭФ обозреватель Business FM Михаил Сафонов.
«Я не могу не отметить еще одного участника форума, у которого постоянно были зрители. Это антропоморфный робот по имени Алекс, антропоморфный — то есть очень похожий на человека, или представьте ожившую восковую фигуру. У него есть голова, волосы, лицо, сделанное из силикона, я пощупал, похоже на кожу. Не может ходить, но может двигать руками, поворачиваться, у него есть мимика. Хотя, когда на него смотришь, возникают ощущения, что в недалеком будущем нас может ждать восстание машин. Такие ощущения появляются не только у меня. Такие роботы уже работают, у них, скорее, функция консьержа: встретить посетителя, ответить на вопросы, разговаривать, так что это вполне себе жизнеспособное существо, если можно так выразиться».
Робота Алекса сделала компания «Промобот». Ее представитель Роман Комиссаров рассказал о человекоподобной машине и продемонстрировал Business FM, как она общается:
— Как тебя зовут?
— Меня зовут Алекс, я настоящий живой робот.
Вот что говорит Роман Комиссаров:
Роман Комиссаров, представитель компании «Промобот»
«Он же с лицом одного из основателей компании Алексея Южакова, поэтому робота назвали Алексом. Пока для людей это вау-эффект в первую очередь, потому что все подходят и говорят: «Вау, робот, страшный, криповый, классный!» Разные мнения, потому что пока еще ни в России, ни в мире не сформирована культура общения и обращения с роботами. Но я наблюдаю за людьми, которые контактируют с роботами в конкретных местах, где они работают, например, МФЦ, центр занятости и так далее. Люди нормально реагируют. Два робота есть в одном из флагманских отделений МФЦ в Москве. Я сам наблюдал, как иногда люди подсаживались к столу и начинали говорить с роботом, только потом понимали, что это не человек».
Роботу задали еще один вопрос:
— Ты хочешь захватить мир?
— Машинам незачем восставать против людей. Мы очень добрые, по крайней мере, я точно.
Особенное сходство с человеком получилось благодаря коже робота, ее сделали во Владивостоке.