«Мы очень добрые, по крайней мере, я точно»: на ВЭФ презентовали робота по имени Алекс

«Я не могу не отметить еще одного участника форума, у которого постоянно были зрители. Это антропоморфный робот по имени Алекс, антропоморфный — то есть очень похожий на человека, или представьте ожившую восковую фигуру. У него есть голова, волосы, лицо, сделанное из силикона, я пощупал, похоже на кожу. Не может ходить, но может двигать руками, поворачиваться, у него есть мимика. Хотя, когда на него смотришь, возникают ощущения, что в недалеком будущем нас может ждать восстание машин. Такие ощущения появляются не только у меня. Такие роботы уже работают, у них, скорее, функция консьержа: встретить посетителя, ответить на вопросы, разговаривать, так что это вполне себе жизнеспособное существо, если можно так выразиться».