Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На ВЭФ-2021 обсудили будущее социальных инвестиций

Секрет Фирмы
1 час назад

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) обсудили перспективы проектов социального воздействия (SIB). Первый подобный проект в сфере образования запустили в 2019 году в Якутии. Благодаря ему удалось улучшить успеваемость детей из 27 школ Хангаласского района республики. Об этом сообщил первый замглавы правительства республики Кирилл Бычков.

На ВЭФ-2021 обсудили будущее социальных инвестиций
Фото: Антон Балашов, «Росконгресс»Антон Балашов, «Росконгресс»

SIB-проекты финансирует госкорпорация ВЭБ.РФ. В Якутии ведущие эксперты «Высшей школы экономки» проводят дистанционно дополнительную подготовку учащихся и помогают готовить педагогов.

Видео дня

«Как минимум на 10% улучшены образовательные результаты школьников: результаты контрольных мероприятий по математике и русскому языку учеников старших классов, результативность участия на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников», — привёл ТАСС слова Бычкова.

SIB расшифровывается как social impact bonds — «облигации социального воздействия». Впервые подобную инициативу запустили в Великобритании в 2010 году. В России не используют выпуск облигаций, но сохраняется подход отложенного обязательства государства. Инвестиции в социальные проекты с поддержкой государства также называют импакт-инвестициями.

«Это проекты, где государство покупает уже готовый эффект именно тогда, когда государство по какой-то причине самостоятельно этого эффекта не достигло. Из пяти заключённых сегодня SIB у нас четыре попали в регион Дальнего Востока», — сообщила зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская на сессии «Импакт-инвестиции. Готово ли государство доверить частным партнёрам решение социальных задач?».

Её слова привела пресс-служба оператора форума — фонда «Росконгресс».

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что государству необходимо разработать меры поддержки импакт-инвесторов.

«Успех проектов социального воздействия во многом зависит от качества планирования, от качества подрядчиков, от чётко установленных результатов, от чёткости графика, от людей, которые этими проектами будут заниматься», — подчеркнул министр.

Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Экономика,ВЭФ-2021,Светлана Ячевская,Алексей Чекунков,ИТАР-ТАСС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители