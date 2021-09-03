На ВЭФ-2021 обсудили будущее социальных инвестиций

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) обсудили перспективы проектов социального воздействия (SIB). Первый подобный проект в сфере образования запустили в 2019 году в Якутии. Благодаря ему удалось улучшить успеваемость детей из 27 школ Хангаласского района республики. Об этом сообщил первый замглавы правительства республики Кирилл Бычков.
SIB-проекты финансирует госкорпорация ВЭБ.РФ. В Якутии ведущие эксперты «Высшей школы экономки» проводят дистанционно дополнительную подготовку учащихся и помогают готовить педагогов.
«Как минимум на 10% улучшены образовательные результаты школьников: результаты контрольных мероприятий по математике и русскому языку учеников старших классов, результативность участия на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников», — привёл ТАСС слова Бычкова.
SIB расшифровывается как social impact bonds — «облигации социального воздействия». Впервые подобную инициативу запустили в Великобритании в 2010 году. В России не используют выпуск облигаций, но сохраняется подход отложенного обязательства государства. Инвестиции в социальные проекты с поддержкой государства также называют импакт-инвестициями.
«Это проекты, где государство покупает уже готовый эффект именно тогда, когда государство по какой-то причине самостоятельно этого эффекта не достигло. Из пяти заключённых сегодня SIB у нас четыре попали в регион Дальнего Востока», — сообщила зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская на сессии «Импакт-инвестиции. Готово ли государство доверить частным партнёрам решение социальных задач?».
Её слова привела пресс-служба оператора форума — фонда «Росконгресс».
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что государству необходимо разработать меры поддержки импакт-инвесторов.
«Успех проектов социального воздействия во многом зависит от качества планирования, от качества подрядчиков, от чётко установленных результатов, от чёткости графика, от людей, которые этими проектами будут заниматься», — подчеркнул министр.
Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.