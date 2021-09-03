На ВЭФ-2021 обсудили будущее социальных инвестиций

«Это проекты, где государство покупает уже готовый эффект именно тогда, когда государство по какой-то причине самостоятельно этого эффекта не достигло. Из пяти заключённых сегодня SIB у нас четыре попали в регион Дальнего Востока», — сообщила зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская на сессии «Импакт-инвестиции. Готово ли государство доверить частным партнёрам решение социальных задач?».