На ВЭФ утвердили строительство города Спутник под Владивостоком

В 30 километрах от Владивостока на территории опережающего развития «Надеждинская» появится новый город Спутник. Он будет рассчитан на проживание 300 000 жителей, площадь застройки составит 925 га. Соглашение о создании города подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) профильные ведомства, правительство Приморского края и ВЭБ.РФ. Ранее в Минвостокразвития заявляли о планах превратить шестисоттысячный Владивосток в первый в регионе миллионник. Для этого планируется присоединить к нему соседний Артём и построить новый город-спутник.

Фото: Вячеслав Викторов, roscongress.org Вячеслав Викторов, roscongress.org

Замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов назвал выбранное для постройки Спутника место привлекательным для застройщиков.

«10 минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артёма. Рассчитан до 50 000 жителей на первом этапе. Если посмотреть глобально, то это будет первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек на Дальнем Востоке», — отметил он.

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов сообщил, что общая стоимость инвестиций в новый город превышает 59 млрд рублей, планируется создать более 7900 рабочих мест. Зампред ВЭБ.РФ Артём Довлатов отметил, что «ключевая идея проекта — чтобы население не уезжало из регионов Дальнего Востока».

По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной, главным плюсом воплощения этого масштабного проекта в жизнь стало снижение стоимости квадратного метра нового жилья.

«Здесь участвуют федеральные институты развития, ВЭБ, который разработает мастер-план. Это будет современный город с соответствующей средой, и правительство Приморья будет участвовать в этом нужном для края проекте», — отметила замгубернатора края.